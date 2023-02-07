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Україна здобула серйозних конкурентів у проведенні майбутнього мундіалю.

Відразу чотири південноамериканські країни подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футболу Аргентини.

У спільних зусиллях для проведення майбутнього мундіалю об'єдналися Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай.

Південноамериканські країни натякнули, що хотіли б отримати право на проведення ЧС у його сторічний ювілей. Перший мундіаль пройшов у 1930 році, а його господарем був Уругвай.

Зазначимо, що на проведення матчів ЧС-2030 претендує і Україна, яка подала спільну заявку з Іспанією та Португалією.

Крім них, на проведення турніру претендує спільна заявка від Єгипту, Греції та Саудівської Аравії, а також поодинока заявка від Марокко.

Нагадаємо, рішення про те, де пройде ЧС-2030 буде ухвалено у 2024 році.