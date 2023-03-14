Україна

Історична подія.

Збірна України зіграє влітку товариський матч проти збірної Німеччини — повідомляє портал DW Sports.

Поєдинок відбудеться 12 червня у Бремені.

Історична подія, тому що це буде 1000-ий матч в літописі "бундестім".

Перший поєдинок відбувся у 1908 році, коли він поступився міцній Швейцарії з рахунком 3:5.

Раніше ці збірні також пересікалися у різноманітних турнірах, наприклад, у товариській зустрічі датованій 2011 роком, коли у Києві була результативна нічия 3:3.

Україна жодного разу не перемагала німців, лише тричі зумівши зіграти внічию.