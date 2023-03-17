Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нові прізвища у команді Ханса-Дітера Фліка.

Головний тренер збірної Німеччини Ханс Дітер-Флік оголосив заявку національної команди на товариські матчі.

У ній є прізвища, які до цього не були у заявці команди:

Воротарі: Бернд Лено (Фулгем), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт);

Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Матіас Гінтер (Боруссія М), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем), Ніко Шлоттербек (Боруссія Д), Давід Раум (Лейпциг), Маріус Вольф (Боруссія Д), Йоша Вагноман (Штутгарт);

Півзахисники: Йозуа Кімміх (Баварія), Емре Джан (Боруссія Д), Леон Горецка (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр), Маріо Гьотце (Айнтрахт), Фелікс Нмеча (Вольфсбург);

Нападники: Кай Гаверц (Челсі), Серж Гнабрі (Баварія), Кевін Шаде (Брентфорд), Тімо Вернер (Лейпциг), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Мергім Беріша (Аугсбург).

У спарингах Німеччина 25 березня зіграє проти збірної Перу, а 28 березня протистоятиме збірній Бельгії.