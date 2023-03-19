Другое

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Саудівської Аравії, що відбувся 18 березня 2023 року, 19:30.

Ан-Наср у матчі 21 туру чемпіонату Саудівської Аравії на своєму полі обіграв Абху з рахунком 2:1.

Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Кріштіану Роналду та Таліски.

Перший уперше за довгий час забив зі штрафного удару, а другий реалізував пенальті. У гостей відзначився Абдулфатт Адам.

Після 21 туру Ан-Наср посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідируючого Аль-Іттіхада на одне очко. У Абхи 23 очки та 12 місце.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ан-Наср — Абха:

Ан-Наср — Абха 2:1

Голи: Роналду, 78, Таліска, 86 (з пенальті) — Адам, 26.