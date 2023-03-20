Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 19 березня:
Каталонська Барселона здобула перемогу над мадридський Реалом у домашньому El Clasico в рамках Ла Ліги.
Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібні" медалі чемпіонату Європи-2023.
Марсель із Русланом Маліновським у складі перервав 19-матчеву безпрограшну серію Реймса.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.