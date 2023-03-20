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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 19 березня:

Каталонська Барселона здобула перемогу над мадридський Реалом у домашньому El Clasico в рамках Ла Ліги.

Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібні" медалі чемпіонату Європи-2023.

Марсель із Русланом Маліновським у складі перервав 19-матчеву безпрограшну серію Реймса.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.