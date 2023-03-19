Футзал

Історичне досягнення нашої команди.

У фіналі чемпіонату Європи з футзалу між собою зустрічалися збірні України та Іспанії.

"Синьо-жовті" не змогли протистояти опоненткам з Іспанії, пропустивши три голи вже у першому таймі. У другій половині українки пропустили ще два м'ячі.

Анна Шульга зуміла забити один гол, але він уже ні на що не впливав.

Варто зазначити, що для жіночої збірної України це перший фінал чемпіонату Європи в історії, відповідно, і перше срібло в історії.

Україна — Іспанія 1:5

Голи: Шульга, 35 – Пеке, 1, Бабенко (автогол), 10, Але де Паз, 19, Сампер, 20, Дані, 36.