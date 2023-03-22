У вінгера вірять в національній команді.
Алехандро Гарначо, getty images
22 березня 2023, 00:01
Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо отримав важку травму та не зможе дебютувати за збірну Аргентини.
Головний тренер чемпіонів світу вірить, що у гравця велике майбутнє в національній команді.
"Ми покладаємо великі надії на Алехандро Гарначо і сподіваємося, що він зможе одягнути нашу форму пізніше.
На жаль, він не при]де через травму, але ми впевнені, що він зможе бути разом із нами у червні. Це хлопець, на якого ми покладаємо великі надії", наводить слова Скалоні TyC Sport.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед домовився з Гарначо про новий контракт.