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У вінгера вірять в національній команді.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо отримав важку травму та не зможе дебютувати за збірну Аргентини.

Головний тренер чемпіонів світу вірить, що у гравця велике майбутнє в національній команді.

"Ми покладаємо великі надії на Алехандро Гарначо і сподіваємося, що він зможе одягнути нашу форму пізніше.

На жаль, він не при]де через травму, але ми впевнені, що він зможе бути разом із нами у червні. Це хлопець, на якого ми покладаємо великі надії", наводить слова Скалоні TyC Sport.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед домовився з Гарначо про новий контракт.