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Ліонель Скалоні поділився своїми думками про нагороду найкращому тренеру минулого року.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував здобуття нагороди як найкращому тренеру минулого року від ФІФА.

"Коли ви виграєте чемпіонат світу, всі ваші хороші якості збільшуються в очах оточуючих, але я не можу поставити себе на один рівень із Карло Анчелотті та Хосепом Гвардіолою.

Я пишаюся нагородою, але насамперед це перебільшення та гучні слова", — наводить слова Скалоні TyC Sports.

Зазначимо, що саме Скалоні привів збірну Аргентини спочатку до тріумфу на Кубку Америки у 2021 році, а потім на чемпіонаті світу в Катарі, обігравши Францію у фіналі мундіалю.

У своїх найближчих матчах Аргентина зіграє проти Панами (24 березня) та Кюрасао (28 березня).