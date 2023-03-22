Ліонель Скалоні поділився своїми думками про нагороду найкращому тренеру минулого року.
Ліонель Скалоні, Getty Images
22 березня 2023, 13:31
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував здобуття нагороди як найкращому тренеру минулого року від ФІФА.
"Коли ви виграєте чемпіонат світу, всі ваші хороші якості збільшуються в очах оточуючих, але я не можу поставити себе на один рівень із Карло Анчелотті та Хосепом Гвардіолою.
Я пишаюся нагородою, але насамперед це перебільшення та гучні слова", — наводить слова Скалоні TyC Sports.
Зазначимо, що саме Скалоні привів збірну Аргентини спочатку до тріумфу на Кубку Америки у 2021 році, а потім на чемпіонаті світу в Катарі, обігравши Францію у фіналі мундіалю.
У своїх найближчих матчах Аргентина зіграє проти Панами (24 березня) та Кюрасао (28 березня).