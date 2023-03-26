"Пентакампеони" віддали шану Пеле.
Марокко - Бразилія, cbf.com.br
26 березня 2023, 09:33
Збірна Марокко у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Бразилії з рахунком 2:1.
Перемогу марокканцям принесли забиті м'ячі у виконанні Соф'яна Буфаля та Абдельхаміда Сабірі. У бразильців єдиний м'яч забив Каземіро.
Також зазначимо, що у цьому матчі бразильцю віддали шану Пеле. Прізвище легендарного бразильця розмістили на футболках гравців під номерами.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Марокко — Бразилія:
Марокко — Бразилія 2:1
Голи: Буфаль, 29, Сабірі, 79 — Каземіро, 67.
Марокко: Буну — Мазрауї, Саїс, Агерд, Хакімі (Аттіят-Алла, 53) — Ель-Ханнус (Луза, 64), Амрабат, Унахі (Сабірі, 64) — Буфаль (Еззальзулі, 77), Зієш, Ен-Несірі (Шеддіра, 76).
Бразилія: Вевертон — Теллес, Ібаньєс, Мілітао, Емерсон (Соареш, 90+3) — Пакета (Альберто, 85), Каземіро, дос Сантос (Вейга, 65) — Вінісіус Жуніор, Роні (Антоні, 64).
Попередження: Ель-Ханнус, Амрабат — Роні.