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"Пентакампеони" віддали шану Пеле.

Збірна Марокко у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Бразилії з рахунком 2:1.

Перемогу марокканцям принесли забиті м'ячі у виконанні Соф'яна Буфаля та Абдельхаміда Сабірі. У бразильців єдиний м'яч забив Каземіро.

Також зазначимо, що у цьому матчі бразильцю віддали шану Пеле. Прізвище легендарного бразильця розмістили на футболках гравців під номерами.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Марокко — Бразилія:

Марокко — Бразилія 2:1

Голи: Буфаль, 29, Сабірі, 79 — Каземіро, 67.

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїс, Агерд, Хакімі (Аттіят-Алла, 53) — Ель-Ханнус (Луза, 64), Амрабат, Унахі (Сабірі, 64) — Буфаль (Еззальзулі, 77), Зієш, Ен-Несірі (Шеддіра, 76).

Бразилія: Вевертон — Теллес, Ібаньєс, Мілітао, Емерсон (Соареш, 90+3) — Пакета (Альберто, 85), Каземіро, дос Сантос (Вейга, 65) — Вінісіус Жуніор, Роні (Антоні, 64).

Попередження: Ель-Ханнус, Амрабат — Роні.