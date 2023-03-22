Другое

Голкіпер Манчестер Сіті поділився своїми думками щодо національної команди.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон прокоментував можливе призначення Карло Анчелотті новим головним тренером збірної Бразилії.

"Я говорив про Анчелотті з Каземіро, Вінісіусом та Мілітао. Вони сказали мені, що Карло — винятковий, усім подобається і він дуже успішний. Побачимо, чи прийде він в нашу команду. Є велика ймовірність, що він очолить її. Звісно, ми б хотіли, аби це сталося якнайшвидше.

Ми жартували з Гвардіолою про роботу в збірній, але він сказав, що без шансів. Пеп нещодавно продовжив контракт на два роки, тому немає шансів, що він прийде в збірну Бразилії.

З нетерпінням чекаю на оголошення нового тренера, є багато припущень. Сподіваюся, оголосять найближчим часом", — наводить слова Едерсона Marca з посиланням на UOL.

У своєму найближчому матчі збірна Бразилії зіграє проти Марокко. Гра відбудеться 26 березня о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Рауль може змінити Анчелотті на посаді головного тренера Реала, якщо Карло вирішить очолити збірну Бразилії.