Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія на чолі з де ла Фуенте стартувала з перемоги над Норвегією

"Фурія Роха" в Малазі забезпечила собі успіх за допомоги дублю Хоселу в доволі нудному матчі.

Іспанія — Норвегія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Іспанія — Норвегія 3:0

Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85



Іспанія: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде — Родрі, Меріно (Руїс, 81) — Ольмо (Піно, 67), Аспас (Оярсабаль, 58), Гаві (Себальйос, 57) — Мората (Хоселу, 81).



Норвегія: Ньюланд — Педерсен (Р’єрсон, 73), Страннберг, Естігор, Мелінг (Бйоркан, 75) — Едегор, Берг, Еурснес — Берге (Сольбаккен, 74), Серлот (Брюнгільдсен, 87), Ельюнуссі (Ларсен, 74).



Попередження: Меріно — Едегор, Серлот