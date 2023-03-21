Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Реала розповів про свої плани щодо виступів за національну команду.

Збірна Іспанії незабаром розпочне свій власний шлях до чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині, під керівництвом нового головного тренера Луїса де ла Фуенте.

Півзахисник "Фурії Роха" та мадридського Реала Дані Себальйос на цьому тлі розповів про власні амбіції щодо наступних ігор головної команди країни.

"Я добре виконую свою роботу на тренуваннях у Реалі, після чого отримую ігрові хвилини. Думаю, що я правильно використовую ту довіру, яку надає мені наш головний тренер Карло Анчелотті.

Луїса де ла Фуенте я дуже добре знаю, бо саме за часи роботи під його керівництвом відбувся найбільш пам’ятний епізод у моїй кар’єрі — Іспанія перемогла на молодіжних чемпіонатах Європи U19 та U21.

Саме тому найближчим часом я хочу стати еталоном у цій команді, бути її лідером. Саме й є найпрекраснішою річчю в футболі", — заявив іспанський виконавець.

Найближчий матч збірна Іспанії проведе вдома проти Норвегії — 25 березня, о 21:45.