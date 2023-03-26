Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 25 березня 2023 року, 21:45.

У рамках першого матчу відбіркового циклу Євро-2024 збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Норвегією.

Підопічні Луїса де ла Фуенте, для якого цей матч став дебютним на посаді головного тренера "Фурії Роха", відправили у ворота суперника три м'ячі, при цьому самі не дозволили супернику забити бодай один гол.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Норвегія в рамках відбору на Євро-2024:

Іспанія — Норвегія 3:0

Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85



Іспанія: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде — Родрі, Меріно (Руїс, 81) — Ольмо (Піно, 67), Аспас (Оярсабаль, 58), Гаві (Себальйос, 57) — Мората (Хоселу, 81).



Норвегія: Ньюланд — Педерсен (Р’єрсон, 73), Страннберг, Естігор, Мелінг (Бйоркан, 75) — Едегор, Берг, Еурснес — Берге (Сольбаккен, 74), Серлот (Брюнгільдсен, 87), Ельюнуссі (Ларсен, 74).



Попередження: Меріно — Едегор, Серлот