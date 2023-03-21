Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Напад збірної Норвегії залишився без гравця найвищого ґатунку.

Збірна Норвегії готується до початку власного шляху на чемпіонат Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.

На груповому етапі кваліфікаційного раунду "свердла" гратимуть у квінтеті з Іспанією, Шотландією, Кіпром та Грузією.

Березневий цикл матчів відбору для норвежців розпочнеться грою проти "Фурії Роха" на її полі, однак останні новини з табору команди Столе Сольбаккена перед цим матчем навряд чи потішать уболівальників скандинавської команди.

Головна зірка — нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд — отримав травму паху під час одного з останніх тренувань, тож для нього поточний збір був достроково завершений.

Окрім Іспанії, супербомбардир не зіграє також і в гостьові грі проти Грузії.

На рахунку 22-річного виконавця в поточному сезоні 42 голи та п’ять гольових передач у 37 матчах.