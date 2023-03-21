Напад збірної Норвегії залишився без гравця найвищого ґатунку.
Ерлінг Голанд, Getty Images
21 березня 2023, 10:41
Збірна Норвегії готується до початку власного шляху на чемпіонат Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.
На груповому етапі кваліфікаційного раунду "свердла" гратимуть у квінтеті з Іспанією, Шотландією, Кіпром та Грузією.
Березневий цикл матчів відбору для норвежців розпочнеться грою проти "Фурії Роха" на її полі, однак останні новини з табору команди Столе Сольбаккена перед цим матчем навряд чи потішать уболівальників скандинавської команди.
Головна зірка — нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд — отримав травму паху під час одного з останніх тренувань, тож для нього поточний збір був достроково завершений.
Окрім Іспанії, супербомбардир не зіграє також і в гостьові грі проти Грузії.
На рахунку 22-річного виконавця в поточному сезоні 42 голи та п’ять гольових передач у 37 матчах.