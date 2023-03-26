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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2023, що відбувся 25 березня 2023 року, 17:00.

Юнацька збірна України поступилася Данії (1:2) у другому матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2023.

Перемогу данцям принесли голи у виконанні Доргу та Сертдеміра, а у "синьо-жовтих" єдиний м'яч забив Царенко.

Для України це була друга поразка поспіль після провальної гри з Люксембургом (1:2), що позбавило її шансів на потрапляння на Євро-2023.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна U-19 — Данія U-19 в рамках відбору на Євро-2023:

Україна (U-19) — Данія (U-19) 1:2

Голи: Царенко, 31 — Доргу, 45, Сертдемір, 51.

Україна (U-19): Герета, Кітела, Холод, Слюбик, Булеза, Роспутько, Варфоломєєв (Лосенко, 81), Глущенко (Харабара, 57), Царенко (Сігеєв, 57), Пушкарьов (Бенедюк, 66), Горбач (Черниш, 66).

Данія (U-19): Сандер, Мортенсен, Тексель, Барслунд, Доргу, Сертдемір (Флюгер, 81), Енггор (Ейдум, 46), С. Андерсен (Люнг, 71), Андреасен (Буннгор, 64), Росс, Крістенсен (Горнеман, 81).

Попереджені: Варфоломєєв, Роспутько — Енггор.