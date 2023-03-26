Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стала відома заявка команди Руслана Ротаня на стартовий матч відбору Євро-2024.

Сьогодні, 26 березня, відбудеться матч другого туру відбіркового циклу Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Англії та України.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Русланом Ротанем вже визначився із заявкою на гру.

До списку футболістів не потрапив український вінгер Андрій Ярмоленко, який нещодавно приєднався до загальної групи після відновлення від травми. Також відсутній захисник Динамо Денис Попов.

Заявка збірної України

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Микита Шевченко.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій, 13. Денис Мірошніченко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок, 20. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.