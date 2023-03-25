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Для команди Сергія Нагорняка це друга поразка поспіль.

Юнацька збірна України U-19 у другому матчі еліт-раунду відбору Євро-2023 поступилася національній команді Данії з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині, коли Царенко скористався передачею Горбача. Однак перед самою перервою данці зрівняли рахунок зусиллями Доргу.

Потім на початку другого тайму "синьо-жовті" пропустили вдруге, а голом відзначився Сертдемір.

Таким чином, Україна програла у другому матчі поспіль та втратила шанси на потрапляння на чемпіонат Європи. До цього команда Сергія Нагорняка поступилася Люксембургу з таким самим рахунком 1:2.

Наступний матч Україна проведе проти Іспанії. Гра відбудеться 28 березня.

Україна (U-19) — Данія (U-19) 1:2

Голи: Царенко, 31 — Доргу, 45, Сертдемір, 51.

Україна (U-19): Герета, Кітела, Холод, Слюбик, Булеза, Роспутько, Варфоломєєв (Лосенко, 81), Глущенко (Харабара, 57), Царенко (Сігеєв, 57), Пушкарьов (Бенедюк, 66), Горбач (Черниш, 66).

Данія (U-19): Сандер, Мортенсен, Тексель, Барслунд, Доргу, Сертдемір (Флюгер, 81), Енггор (Ейдум, 46), С. Андерсен (Люнг, 71), Андреасен (Буннгор, 64), Росс, Крістенсен (Горнеман, 81).

Попереджені: Варфоломєєв, Роспутько — Енггор.