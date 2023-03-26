Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стартова гра "синьо-жовтих" у відборі Євро-2024 розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Сьогодні, 26 березня, збірна України стартує у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти національної команди Англії.

Напередодні гри, яка пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі, відбулася традиційна передматчева нарада, в ході якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

Так, підопічні Руслана Ротаня вийдуть на поле у жовтій формі (голкіпер – у салатовому светрі), а господарі – у білому комплекті (воротар – у блакитному).

Раніше стала відома заявка збірної України на матч проти Англії.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.