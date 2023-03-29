Сталося це у товариському поєдинку.
Артюр Теате, Getty Images
29 березня 2023, 13:00
У рамках товариського матчу збірна Бельгії виявилась сильнішою за збірну Німеччини — 3:2. Гості шокували німців у першому таймі, забивши два голи у перші 10 хвилин і довели матч до перемоги.
Таким чином це перша перемога збірної Бельгії над Німеччиною за 69 років. У 1954 році був також товариський матч, де бельгійці здобули перемогу з рахунком 2:0.
У своєму наступному матчі команда Доменіко Тедеско зустрінеться зі збірною Австрії. Матч відбудеться 17 червня о 21:45.
Що стосується Німеччини, то календар "Die Mannschaft" не визначений. У кваліфікації до Євро-2024 вони участі не беруть, адже є господарями турніру.
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