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Нова угода зі сторонами розрахована до кінця 2030 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та голова Асоціації європейських клубів Нассер Аль-Хелаїфі підписали оновлення меморандуму про взаємну співпрацю між організаціями. Про це повідомляє ECA.

Згідно з новою угодою, яка розрахована до кінця 2030 року, клуби, які відпустять своїх гравців на найближчі чемпіонати світу у 2026 та 2030 роках, отримають 355 мільйонів євро.

Зазначається, що ця сума на 146 мільйонів євро більша, ніж було виділено на минулі мундіалі у 2018 та 2022 роках. Тоді було виплачено 209 млн євро.

Також меморандум має дотримуватися нового міжнародного календаря від ФІФА, які передбачає новий клубний турнір та розширення чемпіонату світу до 32 учасників.

Раніше повідомлялося, що ЧС-2026 прийме 104 матчі за 39 днів, а ФІФА готова затвердити новий формат.