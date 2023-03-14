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ФІФА відмовилася від формату групового етапу з трьома командами.

ФІФА близька до затвердження нового формату проведення чемпіонату світу, який використовуватиметься у 2026 році. Про це повідомляє The Athletic.

ЧС-2026, який буде організований Канадою, Мексикою та США, вже мав бути найбільшим мундіалем за участю 48 команд, а тепер стане і найтривалішим.

Спочатку ФІФА хотіла мати 16 груп по три команди, з яких по дві збірні вийшли б у плей-оф із 32 учасників. Формат включав би 80 ігор порівняно з форматом на 64 матчі, який використовувався з 1998 року.

Але у ФІФА та багатьох експертів виникли питання та побоювання, тому що заключні матчі в деяких групах не мали б турнірного значення та були б нецікавими.

Новий формат передбачає 12 груп по чотири команди, при цьому вісім найкращих команд, які посіли треті місця, також проходять у плей-оф.

Також наголошується, що на підготовку у збірних буде не 23 дні, а 16, що трохи менше, ніж на попередніх літніх мундіалях. Однак це вдвічі більше, ніж було у команд на підготовку до ЧС-2022 у Катарі.

Таким чином, ЧС-2026 складатиметься зі 104 ігор, які пройдуть за 39 днів.