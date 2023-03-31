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Угода з французьким фахівцем розрахована до літа 2024 року.

Колишній головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар очолив національну жіночу команду Франції. Про це повідомляє федерація футболу Франції.

Угода з 54-річним французом розрахована до літа 2024 року.

До цього Ренар очолював Саудівську Аравію, разом із якою він обіграв Аргентину на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі. Загалом він провів із нею 41 матч.

До цього Ренар працював із Драгіньяном, Гуйчжоу, Кембріджем, Шербуром, Сошо та Ліллем. Також він очолював збірні Гани, Замбії, Анголи, Алжиру, Кот-д'Івуару та Марокко.