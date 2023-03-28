Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У стартових матчах французи обіграли Нідерланди та Ірландію.

Збірна Франції вдало стартувала у відбірному циклі Євро-2024, вигравши два стартові матчі.

У першій грі команда Дідьє Дешама не помітила Нідерланди (4:0), а потім обіграла Ірландію (1:0).

За інформацією Stats Foot, Франція видала свій найкращий старт у кваліфікаціях чемпіонатів світу та Європи за майже 40 років.

Раніше "триколірним" не вдавалося перемогти у двох стартових матчах відбору з 1984 року. Тоді команда дійшла третього місця на мундіалі 1986 року.

Також наголошується, що французи виграли п'ять останніх відбіркових матчів (ЧМ та Євро), не пропустивши жодного м'яча. Це повторення найкращої серії в історії, яка була з листопада 1981 року до грудня 1984 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ірландія – Франція.