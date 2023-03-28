Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Франції у тяжкому протистоянні другого туру відбірного циклу Євро-2024 у гостях мінімально обіграла Ірландію (1:0).

Єдиний та переможний гол у складі команди Дідьє Дешама забив Бенжамен Павар, який відзначився результативним ударом на 50 хвилині зустрічі.

Для Франції це друга перемога поспіль після успіху в матчі проти Нідерландів (4:0), а для Ірландії це була стартова гра на турнірі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ірландія — Франція в рамках відбору на Євро-2024:

Ірландія — Франція 0:1

Гол: Павар, 50.

Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, О’Ши (Браун, 78) — Коулман, Моламбі (Обафемі, 86), Каллен, Доерті (Макклін, 77) — Найт (Джонсон, 76), Огбене — Фергюсон (Айда, 65).



Франція: Меньян — Павар (Кунде, 81), Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Камавінга, Рабьо (Чуамені, 81) — Коло Муані (Тюрам, 90+3), Жиру (Жиру, 65), Мбаппе.



Попередження: Айда, Еган — Павар.