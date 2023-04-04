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Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Мітчелла.

Угода з 60-річним іспанцем була розірвана через незадовільні результати клубу.

Під керівництвом Мітчелла Олімпіакос провів 32 матчі, в яких здобув 18 перемог, 10 разів зіграв внічию та чотири рази програв.

Для Мітчелла це була друга подорож з грецьким клубом. Вперше він взяв два чемпіонства в країні та Кубок.

Після 28 турів Олімпіакос набрав 60 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці грецької Суперліги з відставанням від АЕКу та Панатінаікоса на три бали.