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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 4 квітня:

Хорватський спеціаліст Славен Біліч дійсно готовий очолити збірну України.

Мюнхенська Баварія в черговому поспіль розіграші Кубку Німеччини сенсаційно залишила турнір, не діставшись фіналу.

Захисник Ілля Забарний нарешті дебютував в АПЛ за Борнмут — вийшло не без помилок.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.