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Невдала смуга українського форварда у Бельгії продовжується.

Сьогодні, 7 квітня, Брюгге проведе домашній матч 32 туру чемпіонату Бельгії проти Серена. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Тренерський штаб господарів поля на чолі з Ріком Де Мілом вже визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у матчі. Серед них немає українського нападника Романа Яремчука.

Востаннє Яремчук виходив у стартовому складі 7 березня у Лізі чемпіонів, після чого двічі з'являвся на заміну та один матч повністю просидів на лаві запасних.

Також зазначимо, що Яремчук не може забити за Брюгге із 19 жовтня минулого року.

Нинішнього сезону Яремчук провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче продати Яремчука.