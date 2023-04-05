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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Саудівської Аравії, що відбувся 4 квітня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 22 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср в гостях розгромив Аль-Адальх із рахунком 5:0.

У складі переможців відзначилися Ях'я, а також Роналду та Таліска, які оформили по дублю.

Після 22 турів Ан-Наср набрав 52 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, поступаючись Аль-Іттіхаду один бал.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аль-Адальх — Ан-Наср:

Аль-Адальх — Ан-Наср 0:5

Голи: Роналду, 40, 66, Таліска, 55, 78, Ях'я, 90+8.