Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Саудівської Аравії, що відбувся 4 квітня 2023 року, 22:00.
ФК Ан-Наср
05 квітня 2023, 09:55
У поєдинку 22 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср в гостях розгромив Аль-Адальх із рахунком 5:0.
У складі переможців відзначилися Ях'я, а також Роналду та Таліска, які оформили по дублю.
Після 22 турів Ан-Наср набрав 52 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, поступаючись Аль-Іттіхаду один бал.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аль-Адальх — Ан-Наср:
Аль-Адальх — Ан-Наср 0:5
Голи: Роналду, 40, 66, Таліска, 55, 78, Ях'я, 90+8.