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Наставника команди відправили у відставку.

Руді Гарсію звільнено з посади головного тренера Ан-Насра, про це повідомляє пресслужба клубу.

Повідомляється, що фахівець залишив клуб за обопільною згодою.

Раніше в ЗМІ фігурувала інформація, що тренер посварився із деякими гравцями клубу, що додатково погіршило стосунки та атмосферу. Окрім того, французький спеціаліст не виправдав очікувань керівництва в плані розвитку гучного проєкту. Проте клуб традиційно подякував спеціалісту за 8-місячну роботу.

Ан-Наср наразі поступається трьома пунктами Аль-Іттіхаду у таблиці, якому також нещодавно програв 0:1.

Персона нового тренера поки не називається.