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Українці мають зіграти матч за третє місце.

Збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії у півфіналі відбору Всесвітніх ігор 2023 року.

Учора команда Миколи Костенка провела найскладніший матч проти Італії, здобувши перемогу в овертаймі, яка гарантувала участь "синьо-жовтих" у Всесвітніх іграх у 2023 році.

У першому періоді іспанці двічі засмутили наших вболівальників, а авторами голів стали Аріас та Заворотний, який забив у свої ворота. Проте ще до перерви за хвилину "синьо-жовті" зрівняли рахунок зусиллями Коваленка та Войтенка.

У другому періоді іспанці знову забезпечили собі перевагу у два м'ячі завдяки точним ударам Домінго та Чікі. У третьому періоді до наших воріт влетіло ще два м'ячі від Доні та Чікі, на що українці відповіли голами Пашка та Корнійчука.

Таким чином, на команду Миколи Костенка чекає матч за третє місце, а суперником буде той, хто програє із пари Португалія — ​​Швейцарія. Гра за медалі відбудеться завтра, 4 вересня.

Україна — Іспанія 4:7

Голи: Коваленко, 11, Войтенко, 12, Пашко, 25, Корнійчук, 30 — Заворотний, 5 (автогол), Аріас, 8, 33, Домінго, 16, Чікі, 24, 27, Доні, 25.

Україна: Коваленко, Неруш, А. Борсук, Корнійчук, Глуцький, Войток, Щериця, Войтенко, Заворотний, Пашко, Левченко, Зборовський.