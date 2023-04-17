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Француз може возз'єднатись з Кріштіану Роналду.

Французький фахівець Зінедін Зідан може очолити Ан-Наср, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, аравійський клуб налаштований запропонувати французу €60 млн євро за 2 роки контракту.

Відповіді на таку пропозицію від оточення Зідана поки немає, але присутність у команді Кріштіану може зіграти свою роль у рішення фахівця. Нагадаємо, що тренер і гравець разом пройшли успішний період в Реалі, вигравши три Ліги чемпіонів поспіль.

Нагадаємо, хорватський фахівець Дінко Єличич очолив Ан-Наср після звільнення Руді Гарсії.

Раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан готовий повернутись в Реал, але за певних умов.