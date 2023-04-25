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Команда португальця втратила шанс виграти титул.

Аль-Наср з Кріштіану Роналду у складі в рамках півфінального поєдинку Кубка Короля Саудівської Аравії приймав на своєму полі Аль-Вахду.

Гості відкрили рахунок в середині першої половини гри зусиллями Богеля. Як виявилось далі, цей гол став переможним.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду не зміг забити вже в третьому поєдинку поспіль.

Ан-Наср — Аль-Вахда 0:1

Гол: Богель, 23

Нагадаємо, що раніше Ан-Наср виступив із заявою з приводу скандалу навколо Роналду, на яку один із юристів подав позов за непристойну поведінку..