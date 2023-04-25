Команда португальця втратила шанс виграти титул.
Кріштіану Роналду, getty images
25 квітня 2023, 00:04
Аль-Наср з Кріштіану Роналду у складі в рамках півфінального поєдинку Кубка Короля Саудівської Аравії приймав на своєму полі Аль-Вахду.
Гості відкрили рахунок в середині першої половини гри зусиллями Богеля. Як виявилось далі, цей гол став переможним.
Зазначимо, що Кріштіану Роналду не зміг забити вже в третьому поєдинку поспіль.
Ан-Наср — Аль-Вахда 0:1
Гол: Богель, 23
Нагадаємо, що раніше Ан-Наср виступив із заявою з приводу скандалу навколо Роналду, на яку один із юристів подав позов за непристойну поведінку..