Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Заява очільника УАФ.

Глава УАФ Андрій Павелко зізнався, що до наступних матчів відбору на чемпіонат Європи 2024 року національну збірну України готуватиме не Руслан Ротань.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", - написав Павелко у Фейсбуці.

Нагадаємо, Сергій Ребров є близьким до того, щоб очолити збірну України. Наступний матч національна команда проведе проти Північної Македонії 16 червня.