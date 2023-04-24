Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головна команда країни продовжить боротьбу за право грати на турнірі.

Нещодавно стало відомо, що збірна України у зв'язку з рішенням Кабінет Міністрів України може знятися з відбору Євро-2024.

Тепер з'явилася офіційна інформація з цього приводу.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерство молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації!", — написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Далі президент УАФ навоить текст отриманого від Міністерства листа:

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту".

Далі Павелко дав ще один свій коментар:

"Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії".

Раніше стало відомо, де Україна проведе перший домашній матч відбору на Євро-2024