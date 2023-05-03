Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 травня.
Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 2 травня:
Олег Блохін отримав орден від президента УАФ.
Португальський нападник Кріштіану Роналду може повернутись до мадридського Реала.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу успішно переніс заплановану операцію в Києві.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.