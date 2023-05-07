Другое

Колишній форвард Динамо продовжує забивати в Азербайджані.

Зіра у матчі 33 туру чемпіонату Азербайджану в гостях обіграла Шамахи з рахунком 3:0.

У цьому матчі у стартовому складі Зіри вийшов український нападник Владислав Кулач, який відзначився результативним ударом на 35 хвилині зустрічі.

Потім у другому таймі успіх українця підкріпили Кейта та Ахмедзаде.

У нинішньому сезоні Кулач провів сім поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Після 33 турів Зіра набрала 45 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, відстаючи від зони єврокубків на три бали, але Габала попереду має гру в запасі.

Раніше повідомлялося, що Кащук став найрезультативнішим українцем в історії чемпіонату Азербайджану.