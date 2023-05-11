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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 травня.

Завершилася 441 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників ЗАЕС. Окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до ростовської області та розмістили у наметових містечках", - Генштаб. Тим часом Енергоатом заявляє, що окупанти планують "евакуювати" понад 3000 працівників ЗАЕС.

Франція визнала пвк "вагнер" терористичною організацією. За відповідне рішення проголосували всі депутати, що були в парламенті, повідомило українське посольство.

В "Дія" тепер доступна послуга "єВідновлення", де можна подати заяву, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого житла. Гроші ітимуть від Світового банку, щоб українці змогли якомога скоріше відновити власні домівки. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта — 200 тисяч гривень.

"Чехія надішле Україні дві батареї ЗРК "Куб" з відносно великою кількістю ракет" – президент Чехії Петро Павел. Також він заявив, що Чехія може розглянути можливість передачі ЗСУ чеських бойових літаків L-159.

Генпрокурор США дозволив першу передачу конфіскованих російських активів Україні, повідомляє Reuters. Це будуть кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд через звинувачення в ухилянні від санкцій.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом цієї доби противник завдав 1 ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микілське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація “евакуювала” до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін “евакуйованим” громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Так, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі… Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів.

Ані на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться… Нічого йому не вдається! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. І ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме. І я дякую лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, кожному і кожній, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу та робити українську оборону ще активнішою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!