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Це перша поява українця у заявці клубу в останніх чотирьох матчах.

Сьогодні, 14 травня, відбудеться матч третього туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге у гостях зіграє проти Антверпена.

Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом команди і, на жаль, український форвард Роман Яремчук залишився на лаві запасних.

Зазначимо, що це перша поява Яремчука у заявці команди в останніх чотирьох матчах.

Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Матч Антверпен — Брюгге розпочнеться о 14:30 за київським часом.