Це перша поява українця у заявці клубу в останніх чотирьох матчах.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФОТО ФК БРЮГГЕ
14 травня 2023, 13:52
Сьогодні, 14 травня, відбудеться матч третього туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге у гостях зіграє проти Антверпена.
Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом команди і, на жаль, український форвард Роман Яремчук залишився на лаві запасних.
Зазначимо, що це перша поява Яремчука у заявці команди в останніх чотирьох матчах.
Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.
Матч Антверпен — Брюгге розпочнеться о 14:30 за київським часом.