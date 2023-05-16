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Угода з 67-річним фахівцем розрахована до літа 2026 року.

Футбольна асоціація Уругваю на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Марсело Б'єлси на посаду головного тренера збірної.

Угода з 67-річним аргентинським фахівцем розрахована до літа 2026 року.

Останнім місцем роботи Марсело був Лідс, який він залишив у лютому минулого року.

На своїй новій посаді Б'єлса замінив Дієго Алонсо, який залишив збірну після невдачі на ЧС-2022, де уругвайці не змогли подолати груповий етап.

Зазначимо, що для Б'єлси це третя збірна у тренерській кар'єрі – раніше він очолював національні команди Аргентини та Чилі.