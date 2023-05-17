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Форвард відновить виступи у складі національної команди.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг оголосив про поновлення кар'єри у збірній Габону, яку він завершував у травні минулого року.

Таке рішення 33-річний форвард ухвалив після особистого прохання від президента країни Алі бен Бонго Ондімби.

"Кілька днів тому я мав величезну честь бути прийнятим президентом моєї країни і водночас мати можливість слухати мудрі слова, які він передав мені як батько, розмовляючи зі своїм сином. Після цього я вирішив знову надати себе в розпорядження збірної моєї країни і тренера Патріса Неве, з яким ми, звичайно ж, усе обговорили. Одного разу пантера, завжди пантера", — написав Обамеянг у своєму Instagram.

Нагадаємо, Обамеянг дебютував у складі збірної Габону у 2009 році. На його рахунку 72 матчі та 30 забитих м'ячів.

Цього сезону П'єр-Емерік провів за Челсі 21 матч, у яких забив три голи та віддав одну гольову передачу.