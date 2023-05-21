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Український форвард не грав у стартовому складі понад 2,5 місяці.

Сьогодні, 21 травня, відбудеться матч четвертого туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге зіграє проти Антверпена.

Тренерський штаб господарів поля вже визначився зі своїм стартовим складом і він довірив місце на полі українському форварду Роману Яремчуку.

Для 27-річного українця це перше влучення до стартового складу команди з 7 березня.

Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти. Востаннє Роман забивав 19 жовтня минулого року.

Матч Брюгге – Антверпен розпочнеться о 14:30 за київським часом.