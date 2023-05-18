Український форвард Роман Яремчук може отримати нового наставника.
Філіпп Клеман, Getty Images
18 травня 2023, 00:11
Головний тренер Монако Філіпп Клеман може знову очолити Брюгге. Про це повідомляє Voetbalkrant.
За інформацією джерела, керівництво клубу зацікавлене у поверненні 49-річного фахівця, разом із яким команда двічі брала золоті медалі чемпіонату Бельгії.
Зазначається, що на даний час конкретних переговорів немає, але сторони вже мали діалог з цього приводу.
Клеман залишив Брюгге взимку 2022 року, після чого клуб очолювали чотири тренери, останній з яких Рік де Міл, який керуватиме командою до кінця сезону.
Наразі Брюгге посідає четверте місце у чемпіонській групі чемпіонату Бельгії, але вже не має шансів на титул.
Раніше тренер Брюгге прокоментував повернення українського форварда Романа Яремчука до заявки команди.