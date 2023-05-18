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Український форвард Роман Яремчук може отримати нового наставника.

Головний тренер Монако Філіпп Клеман може знову очолити Брюгге. Про це повідомляє Voetbalkrant.

За інформацією джерела, керівництво клубу зацікавлене у поверненні 49-річного фахівця, разом із яким команда двічі брала золоті медалі чемпіонату Бельгії.

Зазначається, що на даний час конкретних переговорів немає, але сторони вже мали діалог з цього приводу.

Клеман залишив Брюгге взимку 2022 року, після чого клуб очолювали чотири тренери, останній з яких Рік де Міл, який керуватиме командою до кінця сезону.

Наразі Брюгге посідає четверте місце у чемпіонській групі чемпіонату Бельгії, але вже не має шансів на титул.

Раніше тренер Брюгге прокоментував повернення українського форварда Романа Яремчука до заявки команди.