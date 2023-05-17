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Рік де Міл поділився своїми думками щодо Романа Яремчука.

Головний тренер Брюгге Рік де Міл прокоментував тривалу відсутність українського форварда Романа Яремчука, який повернувся до заявки команди у минулому матчі чемпіонату Бельгії.

"Яремчук повернувся після довгої хвороби. Він знову повертається до кращого рівня, через що знову опинився в заявці. Але я вибрав Ромео Верманта, і він досяг успіху", — наводить слова Де Міла Voetbalkrant з посиланням на Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, Яремчук пропустив три останні матчі Брюгге, який заявляв, що має хворобу. Також була інформація, що Яремчук має конфлікт із спортивним директором команди.

Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Свій наступний матч Брюгге проведе проти Антверпена. Гра відбудеться у неділю, 21 травня, о 14:30 за київським часом.