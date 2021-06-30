Украина

Украинский форвард получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией, однако исторический триумф "желто-синих" был омрачен ужасной травмой форварда Артема Беседина.

Защитник шведской команды Маркус Даниэльсон во время отбора мяча "въехал" прямой ногой в колено украинского форварда. Несмотря на то, что швед был первым на мяча, арбитр показал ему красную карточку после просмотра VAR.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Артем Беседин покинул расположение сборной Украины и больше не сыграет в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы. Футболист вернулся в Киев, где ему будет поставлен окончательный диагноз после МРТ.

Отмечается, что первичное обследование врачем сборной Украины Артуром Глущенко показало повреждение нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.