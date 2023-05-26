Анатолі Тимощеску.
Анатолій Тимощук, getty images
26 травня 2023, 22:20
Зрадник України та асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук намагається змінити громадянство.
Як повідомляє журналіст Роман Бебех з посиланням на ТСН, Анатолій Тимощук подав документи на отримання громадянства Румунії.
Тимощук надав родовід і намагається довести, що він буковинець, як і його бабуся, яка нібито народилася у 1929 році в Чернівцях (на той час це була територія Румунії).
Втім, стверджується, що жодні українські документи, родичі або сусіди Анатолія Тимощука не підтверджують цього.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.