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Анатолі Тимощеску.

Зрадник України та асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук намагається змінити громадянство.

Як повідомляє журналіст Роман Бебех з посиланням на ТСН, Анатолій Тимощук подав документи на отримання громадянства Румунії.

Тимощук надав родовід і намагається довести, що він буковинець, як і його бабуся, яка нібито народилася у 1929 році в Чернівцях (на той час це була територія Румунії).

Втім, стверджується, що жодні українські документи, родичі або сусіди Анатолія Тимощука не підтверджують цього.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.