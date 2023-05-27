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Український вінгер зазнав травми у минулому матчі проти Аль-Насру.

В даний час проходить фінал Кубка ліги ОАЕ, в якому зустрічаються Аль-Айн та Аль-Шарджа.

Традиційно перед матчем Аль-Айн назвав стартовий склад на матч і в ньому не було українського вінгера Андрія Ярмоленка, якого навіть не було в заявці.

За словами головного тренера команди Сергія Реброва, Ярмоленко отримав травму у минулому матчі проти Аль-Насра.

Для українського фахівця це шанс здобути третій трофей з Аль-Айном.

Матч мав розпочатися о 18:30 за київським часом, але був відкладений на 20 хвилин.