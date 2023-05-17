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Для українського вінгера це 12 гол цього сезону.

Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва у першому півфінальному матчі Кубка ліги ОАЕ обіграв Аль-Наср Дубай із рахунком 4:1.

У цьому матчі у стартовому складі Аль-Айну вийшов український вінгер Андрій Ярмоленко, який відзначився голом на 59 хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.

Для 33-річного українця, який може покинути команду наприкінці сезону, це був 12 гол цього сезону. Також на його рахунку шість асистів.

На 82 хвилині Андрій міг оформити дубль, але арбітр скасував його гол через офсайд. На 87 хвилині українця було замінено.

Нагадаємо, гра-відповідь Кубка ліги ОАЕ пройде в неділю, 21 травня, о 18:35 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ребров може поєднувати роботу в Аль-Айні та збірній України.