Їх Аль-Айн посів друге місце в лізі.
Андрій Ярмоленко, фото Аль-Айн
12 травня 2023, 21:35
Аль-Айн Сергія Реброва з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі в завершальному турі чемпіонату приймав на своєму полі Аль-Батаех та здобув розгромну перемогу з рахунком 5:2 завдяки дублю українця.
Цей результат дозволив команді посісти друге місце в турнірній таблиці ліги за підсумками сезону. Команда Реброва лише за додатковими показниками поступилась Аль-Ахлі.
Зазначимо, що Андрій Ярмоленко в цьому сезоні записав на свій рахунок сімнадцять результативних дій — 11 голів та шість асистів.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео двох голів Андрія Ярмоленка в поєдинку проти Аль-Батаеха.