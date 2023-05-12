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Їх Аль-Айн посів друге місце в лізі.

Аль-Айн Сергія Реброва з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі в завершальному турі чемпіонату приймав на своєму полі Аль-Батаех та здобув розгромну перемогу з рахунком 5:2 завдяки дублю українця.

Цей результат дозволив команді посісти друге місце в турнірній таблиці ліги за підсумками сезону. Команда Реброва лише за додатковими показниками поступилась Аль-Ахлі.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко в цьому сезоні записав на свій рахунок сімнадцять результативних дій — 11 голів та шість асистів.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео двох голів Андрія Ярмоленка в поєдинку проти Аль-Батаеха.