Україна

Євген запросив представників трьох поколінь.

Євген Селезньов завершив футбольну кар’єру. На честь закінчення свого футбольного шляху Євген вирішив організувати прощальний матч. Гра відбудеться 6 червня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Селезньов детально розповів про цю зустріч, а також представив футболістів, які візьмуть участь. Це Дарійо Срна, Артем Довбик, Артем Федецький, Мирон Маркевич, Михайло Кополовець, Василь Кобін, Ярослав Ракицький, Андрій Ярмоленко та Руслан Ротань.

"Я проведу свій останній матч у колі друзів – в Ужгороді зіграють представники трьох футбольних поколінь. Але головні зірки будуть на трибунах – це військові, завдяки яким Україна досі незалежна держава й продовжує чинити спротив кривавому окупанту", - написав Селезньов у Інстаграм.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Селезньов казав, що хотів іти до тероборони, але зупинив син.