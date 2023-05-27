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Український фахівець вже оголосив про свій відхід із клубу ОАЕ.

Колишній головний тренер Брюгге та Аякса Альфред Схройдер очолив Аль-Айн. Про це повідомляє прес-служба клубу з ОАЕ.

Деталі угоди із 50-річним голландцем, який замінив на своїй новій посаді українця Сергія Реброва, не розголошуються.

Останнім місцем роботи Схройдера був Аякс, з якого його було звільнено у січні через незадовільні результати. До цього він працював із Брюгге, Гоффенгаймом та Твенте.

За підсумками цього сезону Аль-Айн під керівництвом Реброва посів друге місце у чемпіонаті ОАЕ і двічі поступився у фіналах кубкових турнірів Аль-Шарджі.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив, що провів свій останній матч на посаді головного тренера Аль-Айна.