Український фахівець вже оголосив про свій відхід із клубу ОАЕ.
Альфред Схройдер, Getty Images
27 травня 2023, 22:45
Колишній головний тренер Брюгге та Аякса Альфред Схройдер очолив Аль-Айн. Про це повідомляє прес-служба клубу з ОАЕ.
Деталі угоди із 50-річним голландцем, який замінив на своїй новій посаді українця Сергія Реброва, не розголошуються.
Останнім місцем роботи Схройдера був Аякс, з якого його було звільнено у січні через незадовільні результати. До цього він працював із Брюгге, Гоффенгаймом та Твенте.
За підсумками цього сезону Аль-Айн під керівництвом Реброва посів друге місце у чемпіонаті ОАЕ і двічі поступився у фіналах кубкових турнірів Аль-Шарджі.
Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив, що провів свій останній матч на посаді головного тренера Аль-Айна.